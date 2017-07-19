Emilia-Romagna: 12 mln per agricoltura e pesca, di cui 5,7 mln nel 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - 'Con questa legge diamo stabilita' a un sistema di interventi che finora e' stato frammentato e che oggi diventa strutturale', afferma nella nota regionale l'assessore Alessio Mammi, sottolineando che 'l'obiettivo e' rafforzare la competitivita' e la tenuta del sistema agricolo regionale, tutelando il reddito delle imprese'. La legge interviene anche su innovazione e sostenibilita', con misure per tecniche colturali a basso impatto, tutela delle razze autoctone e contrasto alle specie invasive, oltre a strumenti di assistenza tecnica e informazione per le imprese. Un capitolo rilevante riguarda l'apicoltura, con l'aggiornamento della normativa regionale a tutela dell'ape mellifera ligustica "attraverso un sistema piu' efficace di controlli e misure di sorveglianza", si legge.

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(RADIOCOR) 19-04-26 14:07:31 (0294) 5 NNNN