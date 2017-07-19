Emilia-Romagna: 12 mln a tre aree interne montane per scuole, sanita' e mobilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - La Regione Emilia-Romagna ha approvato le candidature delle tre aree interne Appennino Parma est, Appennino modenese e Appennino forlivese e cesenate nell'ambito della Strategia nazionale aree interne (Snai), con una copertura finanziaria di circa 4 milioni di euro ciascuna, per un totale di oltre 12 milioni.

"Spetta ora alla cabina di regia nazionale l'approvazione delle strategie territoriali", spiega una nota ufficiale.

Gli interventi riguardano in particolare istruzione, sanita' e mobilita', con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento, migliorare i servizi e sostenere la competitivita' dei territori montani. 'Gli investimenti in servizi di prossimita' e sociosanitari mirano a migliorare la qualita' della vita dei cittadini e a rafforzare l'attrattivita' dell'Appennino', ha dichiarato in una nota l'assessore regionale alla Programmazione, montagna e aree interne, Davide Baruffi. 'Tutti gli interventi puntano a contrastare lo spopolamento, potenziare le infrastrutture e promuovere la sostenibilita' ambientale, valorizzando le potenzialita' e le competenze locali', ha aggiunto.

