Emilia-Romagna: 12 mln a tre aree interne montane per scuole, sanita' e mobilita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - Nel dettaglio, nell'Appennino modenese e' previsto un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro, di cui 329 mila di cofinanziamento locale, distribuiti su nove interventi nei comuni di Fiumalbo, Montecreto, Prignano sulla Secchia, Palagano, Zocca e nell'Unione dei Comuni del Frignano.

Nell'Appennino forlivese e cesenate, i sei interventi approvati - per un valore complessivo di 4 milioni - riguardano gli istituti comprensivi di Predappio e Sarsina, l'Ausl Romagna e il Comune di Civitella di Romagna.

Per l'Appennino Parma est, undici progetti centrati su salute e istruzione riceveranno 4 milioni di euro, con beneficiari l'Unione montana appennino Parma est, l'Istituto di istruzione secondaria Carlo Emilio Gadda, l'Ausl Parma e il Comune di Berceto.

Le strategie territoriali sono state finanziate da fondi nazionali Snai, dal Fondo sviluppo e coesione e dai Programmi regionali Fse+ e Fesr 2021-2027.

