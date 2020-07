Emilia Romagna: turismo, Regione sigla accordo con Veneto e Friuli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 03 luglio - La Regione Emilia-Romagna ha siglato nei giorni scorsi un accordo triennale con Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con un investimento annuale di 300mila euro (100mila a Regione), per promuovere il turismo in Adriatico. Per tutto il mese di luglio sara' trasmessa una campagna televisiva congiunta su Wetter.com, il piu' famoso sito di previsioni meteo tedesco e sul network di canali tv privati tedeschi Pro 7 / Sat 1, con l'invito - rivolto ai turisti tedeschi - a visitare Grado e Lignano Sabbiadoro, la Costa veneziana e la Riviera romagnola. 'Nonostante questa drammatica pandemia - afferma il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini- non abbiamo mai voluto pensare che questa stagione turistica fosse persa. Al contrario, siamo determinati piu' che mai nel promuovere quanto di unico offre la Riviera Adriatica: servizi a misura di famiglia, per tutti i gusti e tutte le tasche, e per ogni fascia d'eta' e di popolazione'. A livello economico, 'la principale vittima del Covid e' il turismo - rimarca il presidente del Veneto, Luca Zaia-. Ma l'Adriatico continuera' a essere la spiaggia dei turisti di lingua tedesca ed e' in questi Paesi che andiamo a investire in promozione, ribadendo che nei nostri territori abbiamo lavorato seriamente per la sicurezza dei residenti e degli ospiti'. Di 'progetto ambizioso' parla il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, secondo cui l'obiettivo e' 'affermare la Riviera Adriatica nel suo insieme quale meta di riferimento sul mercato tedesco per il turismo estivo'.

