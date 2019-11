Emilia Romagna: trasporti, ok Assemblea accordo interregionale fiume Po

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 25 nov - L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha ratificato l'intesa interregionale siglata con Lombardia, Veneto e Piemonte per realizzare gli investimenti infrastrutturali necessari a rendere navigabile il fiume Po. Il prossimo obiettivo e' ottenere dall'Unione europea 600 milioni di euro, le risorse che sono state preventivate per rendere concreto questo piano, la cui intesa fa parte di un progetto di legge della giunta regionale che in Aula ha ottenuto l'ok di Pd, Emilia-Romagna Coraggiosa, Forza Italia, Silvia Prodi del gruppo misti, mentre si sono astenuti Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. 'E' un provvedimento importante, che grazie al superamento della gestione frammentata tra vari enti e regioni, permettera' di sbloccare gli investimenti', ha spiegato la relatrice del progetto di legge, la consigliera regionale del Pd Marcella Zappaterra. Secondo il consigliere regionale di Forza Italia Andrea Galli questo progetto di legge e' 'una boccata d'ossigeno che il grande fiume non conosceva da anni'. Ma per il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giancarlo Tagliaferri, 'il percorso per rendere navigabile il Po e sfruttarlo per il trasporto di merci e' insostenibile'.

