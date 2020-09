Emilia Romagna: smart working, 3,4 mln agli enti locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 set - La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha sostenuto l'impegno degli enti locali sullo smart working attraverso un bando grazie al quale sono stati finanziati 55 progetti degli eti locali, per un totale di 3,4 milioni di euro, di cui 600 mila gia' liquidati. 'L'emergenza legata al Covid ha indotto ad accelerare il processo di riorganizzazione della Pa - afferma l'assessore regionale al Bilancio e al Personale, Paolo Calvano - Per questo, compiendo uno sforzo straordinario, in fase di assestamento di bilancio abbiamo ampliato il finanziamento di ulteriori 1 milione e 450 mila euro che si aggiungono ai primi 2 milioni. Su questo siamo stati pionieri in Italia, nella consapevolezza che l'innovazione nella Pa e' fondamentale per la qualita' dei servizi offerti ai cittadini'.

