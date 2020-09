Emilia Romagna: scuolabus, oltre 5 mln di chilometri aggiuntivi e 272 nuovi bus

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set - Il trasporto pubblico dell'Emilia Romagna si organizza per la riapertura delle scuole, lunedi' 14 settembre. A partire dal potenziamento degli autobus, sia urbani sia extraurbani, che come stabilito dal ministero viaggeranno all'80% della capienza. In tutto saranno piu' di 5 milioni e 435mila i chilometri integrativi aggiuntivi necessari e che saranno ripartiti tra le province in base alle richieste dei territori e all'analisi dei dati di traffico generati dai diversi bacini e ben 272 i nuovi mezzi in circolazione che saranno reperiti dalle aziende facendo ricorso anche a sub-affidamenti, ovvero al trasporto pubblico non di linea

Un potenziamento che sara' sostento con risorse pari a 16 milioni e 375mila euro assegnate dal Governo attraverso un apposito decreto in pubblicazione oggi che si aggiungono ai fondi gia' stanziati e destinati alle Aziende Tpl per compensare mancati ricavi durante il lockdown.

Dca

(RADIOCOR) 08-09-20 17:57:44 (0423)PA,INF 5 NNNN