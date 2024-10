Emilia Romagna: Regione finanzia 1,5 mln per mille defibrillatori automatici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - La Regione ha finanziato con 1,5 milioni di euro l'acquisto da parte delle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna di circa mille nuovi defibrillatori automatici esterni (Dae).

L'obiettivo e' incentivare l'utilizzo dei Dae al di fuori dalle aree ospedaliere dove piu' frequentemente si verifica un arresto cardiaco. Grazie a questo investimento i dispositivi, completi di teca per il contenimento e spese di manutenzione, saranno poi dati in comodato gratuito o in altre forme di concessione ad enti, societa' o associazioni territoriali. Le stesse Aziende elaboreranno piani autonomi per la collocazione delle attrezzature sulla base delle necessita' e caratteristiche dei territori. Oggi in Emilia-Romagna sono gia' disponibili 8.385 defibrillatori automatici o semiautomatici esterni (di cui 393 su mezzi mobili) accessibili fuori dagli ospedali, con una crescita di oltre il 12% rispetto al 2023, quando erano 7.464. Sono installati principalmente presso imprese private (2.224), impianti sportivi (1.742), luoghi pubblici (1.418) e scuole (936).

