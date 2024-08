Emilia Romagna: Regione assegna altri 13,5 mln risorse Fesr 2020-27 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 ago - In testa, tra i progetti selezionati, quelli di bar e ristoranti (186), il 57% del totale, seguiti, con il 34,3%, dalle attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa con caratteristiche di vicinato (112 progetti). E ancora, gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande artigianali (12 interventi); discoteche, sale da ballo, night club e simili (11), attivita' di commercio ambulante (4) e un esercizio commerciale polifunzionale. Per quanto riguarda la tipologia: il 58% prevedono la riqualificazione degli ambienti e l'innovazione gestionale (191 progetti), il 24,5% interventi di sola innovazione gestionale e miglioramento dei sistemi di vendita e dei servizi offerti (80 progetti), mentre il 16,8% (55) solo riqualificazione.

I progetti sul territorio sono spalmati su tutto il territorio regionale: Rimini (59); Bologna (56), Modena (51), Ravenna (34), Piacenza (33), Parma (28), Forli'-Cesena (27), Reggio Emilia (26) e Ferrara (12). Diversi progetti riguardano anche aree interne o montane (34) o una delle aree alluvionate (60). Il 23,3% dei progetti riguarda imprese femminili (76) e il 6,4% quelle giovanili (21 imprese). Sono 73 (il 22,3%) i progetti che prevedono interventi finalizzati a favorire l'accessibilita' ai clienti con disabilita'.

Potevano presentare la domanda ed essere beneficiari dei contributi i soggetti, gli enti, le organizzazioni private, iscritte alle Cciaa competenti per territorio, per le attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa con i requisiti di esercizio di vicinato; commercio al dettaglio ambulante; discoteche, sale da ballo ed attivita' simili.

Inoltre, per attivita' artigianali ma intestatarie di un titolo per l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o per la vendita di prodotti alimentari e gli esercizi commerciali polifunzionali limitatamente alle attivita' di commercio al dettaglio di vicinato. I contributi coprono dal 40 al 60% dei costi sostenuti. Gli interventi dovranno essere completati entro giugno 2025.

