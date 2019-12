Emilia Romagna: parita', ecco il vademecum per lavoratrici in maternita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 09 dic - L'Emilia-Romagna si e' dotata di un vademecum per le lavoratrici in maternita', che e' stato presentato nei giorni scorsi nella sede dell'Assemblea legislativa, dalla consigliera regionale di Parita' Sonia Alvisi, e dal direttore dell'Ispettorato interregionale del lavoro Stefano Marconi. Il progetto coinvolge l'Ispettorato interregionale del lavoro (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Veneto) e la consigliera di Parita' dell'Emilia-Romagna, con la collaborazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna e delle consigliere al Lavoro (rete delle consigliere di Parita' in Italia). Il documento risponde a tutta una serie di quesiti: come ottenere i permessi retribuiti per le visite mediche e gli esami, come attestare una gravidanza a rischio, quali sono le regole su orari lavorativi e mansioni, quando e' possibile ottenere un provvedimento di interdizione, chi ha diritto al congedo di maternita' e a quello parentale, all'indennita' giornaliera e ai permessi e ai riposi per l'allattamento. In Emilia-Romagna ogni anno sono circa 8.500 le autorizzazioni all'astensione dal lavoro. Nel 2018 sono state accertate 38 violazioni (in calo del 37% rispetto al 2017) riconducibili alla mancata fruizione di congedi, riposi, permessi legati alla gestazione o alle cure dei figli, oltre all'omessa erogazione dei trattamenti economici per le assenze.

