Emilia Romagna: oltre 2 mln euro ai Comuni per trasporto scolastico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - Via libera dalla Giunta all'assegnazione e al riparto di 2 milioni e 250mila euro di risorse regionali, che saranno trasferite alle Province e alla Citta' Metropolitana di Bologna per finanziare il trasporto scolastico, confermato anche per il 2024/2025 l'impegno finanziario della Regione. Aumentano inoltre gli alunni trasportati: nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati piu' di 43.500, di cui quasi 1.700 con disabilita'. I fondi, assegnati a Province e Citta' Metropolitana di Bologna, saranno distribuiti ai Comuni sulla base delle programmazioni territoriali, dando priorita' al trasporto degli studenti con disabilita'. L'assessora alla Scuola, Paola Salomoni: "Un servizio fondamentale che facilita anche l'accesso e la frequenza alle attivita' formative e didattiche. E' un provvedimento che da sempre favorisce l'inclusione e garantisce il diritto allo studio, a partire dalle studentesse e dagli studenti con disabilita' e da quelli che vivono in zone meno servite dai mezzi pubblici, come le aree montane e interne'. Sulla base dei criteri stabiliti nelle programmazioni territoriali, spettera' la distribuzione dei fondi ai Comuni, a cui compete organizzare e garantire il servizio del trasporto scolastico.

Ann

(RADIOCOR) 14-07-24 15:42:57 (0352) 5 NNNN