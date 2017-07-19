Emilia Romagna: oltre 1,4 mln per riqualificazione impianti stazioni sciistiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - La Regione Emilia Romagna investe oltre 1,4 milioni per la riqualificazione degli impianti delle stazioni sciistiche, aumentando le risorse per quelli pubblici da 230 a 830mila euro. L'obiettivo e' migliorare la sicurezza e l'efficienza di quelli a fune, rafforzare il sistema sciistico esistente e incentivare lo sviluppo economico e occupazionale dei territori montani. La Regione conferma quindi il sostegno delle aree montane e del turismo invernale ed estivo, approvando due nuovi Programmi Stralcio per l'anno 2025, con investimenti per 13 interventi proposti da soggetti pubblici e privati. 'Una scelta politica precisa - spiega l'assessora a Turismo e Sport, Roberta Frisoni-, che dimostra l'attenzione da parte della Regione nei confronti dell'Appenino. Sostenere le nostre stazioni ad alta quota significa non solo garantire impianti moderni e sicuri, ma anche contribuire concretamente alla vivibilita' e all'economia dei territori montani tutto l'anno'.

