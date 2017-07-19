Emilia Romagna: oltre 1,4 mln per riqualificazione impianti stazioni sciistiche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - In particolare, in risposta alle esigenze del territorio, la Regione ha aumentato le risorse destinate agli enti pubblici, aggiungendo, in sede di assestamento di bilancio, ulteriori 600mila euro alla quota inizialmente prevista per gli impianti pubblici, per investimenti destinati in primis a interventi per la revisione e la manutenzione straordinaria, quindi per la sicurezza degli impianti. Le iniziative nascono da un percorso di concertazione realizzato con le Province e la Citta' Metropolitana di Bologna. In dettaglio, per quanto riguarda il provvedimento sui beneficiari pubblici, la dotazione complessiva ammonta quindi a 830.373 euro per due interventi. I contributi regionali raggiungono circa il 90% della spesa ammessa. Il secondo programma invece, rivolto ai gestori privati, mette a disposizione 600mila euro. In particolare per gli interventi prioritari, come le revisioni impiantistiche, i contributi arrivano fino al 70%, mentre per altri lavori il sostegno arriva al 50% circa. Tra gli interventi, per quanto riguarda la Citta' Metropolitana di Bologna, 29.225 euro vanno al Corno alle Scale srl per la messa in sicurezza delle piste, in linea con il d.lgs.

40/2021 (su una spesa ammessa di 50mila euro). 'Questi interventi- conclude l'assessora a Turismo e Sport Frisoni- sono il risultato di un lavoro condiviso con i territori e vanno nella direzione di un turismo sostenibile, capace di creare occupazione e valorizzare le nostre eccellenze ambientali sia nei periodi invernali che in quelli estivi".

