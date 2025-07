Emilia Romagna: oltre 11 mln per rendere fruibili con spazi verdi aree urbane degradate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - La Regione Emilia Romagna ha pubblicato nei giorni scorsi l'avviso per il finanziamento di interventi di rinaturalizzazione delle aree urbane degradate: stanziati oltre 11 milioni per rendere fruibili le zone oggi compromesse. Al fine di trasformarle in spazi verdi, naturali e fruibili aree pubbliche ad oggi impermeabilizzate, puntando sul recupero ecologico e sulla rigenerazione ambientale del territorio. Il provvedimento e' stato approvato dalla Giunta regionale, ed e' rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Comunita' montane e alla Citta' metropolitana di Bologna. Destinatari dell'avviso sono quindi gli enti locali dell'Emilia-Romagna, che potranno presentare progetti entro il 10 ottobre prossimo. Contributi previsti fino a 2 milioni di euro per progetto. La valutazione dei progetti, articolata su tre fasi (Regione, Autorita' di Bacino, Ministero dell'Ambiente), consentira' di definire una graduatoria nazionale e stipulare gli accordi per la realizzazione dei progetti a partire dal 2026.

