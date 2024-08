Emilia Romagna: nel 2023 saldo migratorio positivo di quasi 40 mila nuovi residenti-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Nella media dell'ultimo decennio, inoltre secondo il rapporto su 'Mobilita' e circolazione dei talenti in Emilia-Romagna', la Regione ha attratto ogni anno circa 7 residenti ogni mille abitanti, dato superiore a quello registrato ad esempio in Toscana (5,5 nuovi residenti ogni 1.000 abitanti), in Liguria e Lombardia (con 5,3 nuovi residenti ogni 1.000 abitanti).

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si osserva negli anni un saldo sempre positivo sia per la componente estera (piu' consistente), sia per quella interregionale. Tra i cittadini italiani, invece, se il saldo annuale con le altre regioni e' sempre risultato positivo, quello con l'estero e' diventato negativo a partire dal 2008. Nel 2023, il saldo interregionale degli italiani e' stato pari a 12,7 mila unita', mentre quello con l'estero e' stato negativo per 4,1 mila unita' circa: il flusso degli espatri (7,7 mila), infatti, e' risultato ancora superiore a quello dei rimpatri (3,6 mila). Una parte importante di questi flussi ha riguardato persone con alte competenze e titoli di studio universitario: negli ultimi dieci anni l'Emilia-Romagna ha perso circa 9 mila cittadini italiani con titolo di laurea che si sono trasferiti all'estero, ma e' riuscita ad attrarre un numero maggiore dalle altre regioni italiane (quasi 47 mila). Complessivamente quindi, tra il 2013 e il 2022 il saldo netto di nuovi residenti con titolo di laurea e' stato pari a 37.500, per la quota preponderante riferita a persone fino a 39 anni. Nel solo 2022, considerando gli spostamenti di residenza sia tra regioni sia con l'estero sono stati 5.900 mila i cittadini italiani laureati attratti in regione, che rappresenta il dato piu' alto del decennio. A questi numeri vanno aggiunti quelli riguardanti la mobilita' degli studenti universitari. Gli studenti 'fuori sede' infatti, non effettuano generalmente il cambio di residenza appena iscritti all'universita', se non una volta laureati e dopo aver deciso di restare sul territorio regionale. Il 47% degli studenti iscritti ad un corso di laurea con sede in regione (considerando i quattro Atenei regionali pubblici e le sedi di Piacenza di altre Universita') proviene da fuori regione, dato piu' alto tra le regioni con il numero maggiore di studenti universitari e in costante crescita negli anni (era pari al 40% nel 2023/2024). Dei 77,4 mila studenti iscritti non residenti in Emilia-Romagna, 70,8 mila provengono da altre regioni italiane (43% degli iscritti totali) e 6,6 mila dall'estero (4,0%).

