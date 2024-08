Emilia Romagna: nel 2023 saldo migratorio positivo di quasi 40 mila nuovi residenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Sul fronte della mobilita' dei talenti regionali nel rapporto su 'Mobilita' e circolazione dei talenti in Emilia-Romagna' realizzato dall'Osservatorio Talenti previsto dalla Regione, emerge come l'Emilia-Romagna abbia consolidato il proprio posizionamento come una delle regioni piu' attrattive del Paese, capace di attrarre nuovi residenti e nuovi lavoratori.

Nel solo 2023 l'anagrafe dei comuni della regione ha registrato quasi 79 mila nuove iscrizioni di residenza e 39 mila cancellazioni, determinando quindi un saldo migratorio positivo di quasi 40 mila nuovi residenti, di cui 25 mila provenienti dall'estero e quasi 15 mila dalle altre regioni italiane. L'Emilia-Romagna si colloca al secondo posto tra le regioni italiane per saldo assoluto (subito dopo la Lombardia, che pero' si caratterizza per una popolazione piu' numerosa) e prima per tasso migratorio. L'assessore allo sviluppo economico, lavoro e formazione, Vincenzo Colla: "L'analisi dei dati restituisce la fotografia di una regione competitiva dal punto di vista della preparazione di professionalita'. Ora dobbiamo lavorare per ridurre il divario tra la domanda di personale di alto profilo da parte delle imprese e l'offerta di professionalita'. Inoltre, i movimenti migratori hanno finora assunto un ruolo cruciale per garantire la tenuta demografica e, di conseguenza, la sostenibilita' del sistema socioeconomico regionale'.

