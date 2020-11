Emilia Romagna: infrastrutture, nasce nuova Zona logistica semplificata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Un progetto speciale, unitario e strategico, per la movimentazione delle merci in Emilia Romagna che coinvolge 9 nodi intermodali - da Ravenna a Piacenza - 12 aree produttive, 8 province e 18 Comuni della regione. Mettera' in relazione infrastrutture viarie e ferroviarie e aree produttive commerciali con il porto di Ravenna, il cuore pulsante della futura Zls - Zona logistica semplificata - dell'Emilia-Romagna, la cui istituzione e' prevista dalla legge nazionale n.205 del 2017. E portera' alle imprese insediate nella Zls, gia' presenti o nuove, una serie di facilitazioni. Il Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della zona logistica e' stato presentato oggi dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini ai rappresentati delle province e ai sindaci dei Comuni i cui territori presentano le caratteristiche funzionali, economiche e urbanistiche per rientrare nel perimetro di interesse del progetto.

Dca

(RADIOCOR) 11-11-20 16:21:49 (0533)PA,INF 5 NNNN