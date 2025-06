Emilia Romagna: in aumento utenti dei consultori regionali, oltre 360.500 nel 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - Crescono gli utenti dei consultori in Emilia Romagna, oltre 360.500 nel 2024, donne, ma anche giovani, adulti e coppie. E' quanto emerge dai dati presentati nei giorni scorsi in occasione del convegno tenutosi a Bologna sui 50 anni di Consultori della regione, al servizio della salute e del benessere di donne, famiglie e giovani dal titolo '1975-2025 I nostri primi 50 anni. I consultori familiari dell'Emilia-Romagna fra passato, presente e futuro': l'occasione per fare il punto su quanto e' stato fatto e sui progetti futuri, a cinquant'anni dalla legge 405 del 1975 che li definiva come 'servizi pubblici di base'. Tra i servizi consultoriali che risultano piu' utilizzati dal 92,3% delle donne che si sono rivolte al consultorio, ci sono quelli per prevenzione oncologica e promozione della salute (47,1%), attivita' di ginecologia (23,4%), gravidanza, puerperio e allattamento (11,5%), controllo della fertilita'-contraccezione (10,3%). 'In Emilia-Romagna- sottolineano gli assessori Massimo Fabi (Politiche per la salute), Isabella Conti (Welfare) e Gessica Allegni (Pari opportunita') - i Consultori sono diventati sempre piu' un modello per la promozione della salute e del benessere delle donne e un punto di riferimento per le famiglie, con la grande capacita' che da sempre li contraddistingue di fare rete e di coinvolgere in maniera trasversale tanti servizi e tante comunita'. Per la loro natura- aggiungono i tre assessori- i Consultori sono un modello, il prototipo antesignano dell'idea che caratterizza il Dm77 del 2022 per le cure territoriali incentrate sulle Case di comunita', per un modello di sanita' piu' integrato e vicino ai cittadini'.

