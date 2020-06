Emilia Romagna: green economy, Regione diventera' hub internazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 26 giugno - La Regione Emilia-Romagna ha accolto con soddisfazione la notizia che il piu' grande centro di stoccaggio di CO2 al mondo sara' realizzato a Ravenna. Ad annunciarlo, qualche giorno fa, il premier Giuseppe Conte, durante la presentazione del piano Eni per la decarbonizzazione, con lo sfruttamento dei giacimenti esauriti di metano. 'Si tratta di un progetto altamente innovativo in campo energetico e ambientale, che va nella direzione della sostenibilita' e di una riconversione produttiva che guarda a quella che per noi e' una priorita': la green economy. Ne esce rafforzato ulteriormente il nostro obiettivo di arrivare entro pochi mesi a siglare con tutte le parti sociali in Emilia-Romagna un nuovo Patto per il lavoro e per il clima' commentano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l'assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. 'Il piano di Eni per la decarbonizzazione, attraverso la cattura e lo stoccaggio di CO2 con lo sfruttamento dei giacimenti esauriti di metano al largo di Ravenna, e' un esempio di come l'economia circolare possa diventare un volano di sviluppo e di occupazione per il territorio e il Paese' sottolineano Bonaccini e Colla. L'Emilia-Romagna 'e' nelle condizioni di porsi come hub internazionale della transizione verso la green economy, attraverso l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile, in Europa e nel mondo' concludono Bonaccini e Colla.

