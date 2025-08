Emilia Romagna: fondo di garanzia per sostenere fino a 450 mln investimenti Pmi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - La piattaforma EuReCa viene attivata, in dettaglio, con una dotazione fino a un massimo di circa 28 milioni di euro, di cui 8 milioni di Cassa Depositi e Prestiti (30%) e 20 milioni della Regione (70%), quest'ultima parte costituita da risorse di cofinanziamento europeo Fesr 2021-2027 e da altri fondi regionali. L'iniziativa di controgaranzia e' capace di generare circa 450 milioni di potenziali investimenti sul territorio con un effetto leva pari a 16 volte le risorse stanziate da Regione e Cassa Depositi e Prestiti. La piattaforma inoltre supportera' una o piu' misure regionali in favore di Pmi beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione con autonome procedure e separati bandi nell'ambito delle priorita' del Programma regionale Fesr 2021-2027. La piattaforma EuReCa provvedera' a rilasciare controgaranzie che potranno essere emesse entro il 31 dicembre 2029. Queste saranno rilasciate a favore dei Confidi ammessi alla procedura (dopo una selezione attivata da Cassa Depositi e Prestiti) che concederanno a loro volta garanzie (almeno pari al 50% e non superiori all'80% del relativo finanziamento) sui finanziamenti erogati da banche e/o istituzioni finanziarie alle Pmi operanti in regione per investimenti di ammontare non superiore a 1,4 milioni di euro. 'Un ulteriore strumento per il sostegno all'economia reale e al sistema produttivo dell'Emilia-Romagna. Una boccata di ossigeno finanziario con un impegno concreto a garantire proprio liquidita' a sostegno di investimenti a chi fa impresa in regione', sottolinea il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. 'Con la Piattaforma EuReCa 2021-2027, Cassa Depositi e Prestiti e Regione rafforzano la loro storica collaborazione e, grazie ad un approccio innovativo, sostengono i progetti di investimento delle imprese che operano in Emilia-Romagna, massimizzando gli impatti positivi sulle comunita' e sul territorio', spiega Livio Schmid, Responsabile Istituzioni Finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti.

