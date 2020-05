Emilia Romagna: da Regione bonus affitto per famiglie e persone in difficolta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mag - Un bonus affitto fino a 1.500 euro per famiglie e persone in difficolta', parametrato alla riduzione di reddito determinata dall'emergenza Coronavirus. Contributo massimo che sale - da 2mila a 3mila euro - per i proprietari che accettano di rinegoziare il contratto d'affitto riducendo il canone a favore dell'inquilino. Lo prevede il nuovo bando regionale affitto per il 2020: gia' definito, verra' approvato dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna nella prossima seduta. Il bando prevede anche che l'aiuto sia esteso agli studenti universitari iscritti in un ateneo dell'Emilia Romagna e a chi e' in una situazione di forte emergenza, cioe' i nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 3mila euro, in questo caso a prescindere dal calo reddituale.

