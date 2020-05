Emilia Romagna: Coronavirus, giunta in commissione su misure agricoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 04 mag - Durante l'ultima seduta della commissione Politiche economiche dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna l'assessore all'Agricoltura, Alessio Mammi, ha illustrato le misure per sostenere il settore in questa fase emergenziale. In questo momento, 'e' piu' che mai necessario sostenere le imprese del settore agricolo e di quello agroalimentare, proteggere questi lavoratori, con particolare attenzione alle filiere ferme, come ad esempio fioricoltura e vivaismo, comprese quelle che tradizionalmente si rivolgono all'industria alberghiera e a quella della ristorazione' ha affermato Mammi. La Regione Emilia-Romagna 'si e' mossa per garantire alle aziende piu' liquidita', con particolare attenzione a quelle di montagna, per ridurre i tassi collegati ai prestiti bancari, per semplificare le procedure d'accesso ai contributi e per tutelare il locale, compreso il settore agrituristico' ha proseguito l'assessore. 'Non deve passare il massaggio che ci siano settori produttivi, come quello agricolo e quello agroalimentare, meno toccati di altri dall'emergenza sanitaria' ha concluso Mammi.

Lor

(RADIOCOR) 04-05-20 10:45:15 (0214)FOOD,PA 5 NNNN