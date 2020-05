Emilia Romagna: Coronavirus, giunta in commissione su misure agricoltura - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 04 mag - L'assessore ha poi affrontato il tema della carenza di manodopera stagionale nel comparto: 'C'e' un fabbisogno di 40 mila persone: in accordo con le associazioni abbiamo attivato la rete dei centri per l'impiego, che stanno raccogliendo le richieste di manodopera stagionale da parte delle imprese agricole'. Silvia Zamboni (Europa verde) ha chiesto di rispettare gli impegni in tema di emissioni: 'E' importante raggiungere gli obiettivi europei, tagliando le emissioni climalteranti in agricoltura e nell'attivita' di allevamento'. Per Marco Mastacchi (lista Borgonzoni) per sostenere la manodopera stagionale 'e' importante reintrodurre i voucher, anche per contrastare il lavoro nero'. Ha poi chiesto aiuti per le imprese agrituristiche, cosi' come per quelle vitivinicole, 'in forte difficolta''. Giulia Gibertoni (Misto) ha invece chiesto 'particolari tutele per i prodotti emiliano-romagnoli, partendo dalla qualita''. Ha poi sollecitato un monitoraggio sull'uso degli allevamenti intensivi in regione e sull'utilizzo di liquami che contengono idrocarburi o reflui industriali.

