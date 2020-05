Emilia Romagna: coronavirus, giunta in aula illustra la Fase 2 - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 04 mag - Dalle opposizioni la richiesta di piu' trasparenza e meno annunci. 'Perche' una cosa sia fatta non basta approvare una delibera, ma occorre che i fondi previsti arrivino nelle tasche delle persone: ci pare che il presidente Bonaccini abbia contratto la sindrome dell'annuncite' ha detto Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d'Italia. Sulla stessa linea anche Valentina Castaldini (Forza Italia) che si e' rivolta direttamente al presidente Bonaccini: 'Si faccia portavoce delle nostre richieste verso l'esecutivo, altrimenti sara' difficile fare quel pezzo di strada insieme di cui tanto parla: gli italiani hanno dato segno di grande dignita' nell'affrontare il Covid-19, ma ora non sanno se devono difendersi dal coronavirus o dai provvedimenti sbagliati di un governo che sta cosi' tanto limitando le nostre liberta''. Duro il capogruppo della Lega Matteo Rancan che ha sollevato il tema della gestione delle residenze per anziani: 'Sono quelle piu' colpite in Italia'. Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) ha chiesto per il futuro 'un maggiore impegno sullo sviluppo sostenibile: mobilita' elettrica, autostrade digitali e sostenibilita' ambientale'.

