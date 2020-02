Emilia Romagna: Bonaccini rinnova impegno sui territori appenninici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - La montagna al centro delle politiche regionali. Dopo i forti investimenti realizzati tra 2015 e 2019 - oltre 1 miliardo di euro tra fondi regionali, statali ed europei - la Regione conferma e rilancia il proprio impegno. Dal dimezzamento dell'Irap per imprese, commercianti e artigiani fino all'azzeramento per le nuove attivita'; al bando da 10 milioni in arrivo entro aprile che stanziera' contributi fino a 30 mila euro per le giovani coppie che decidono di acquistare o ristrutturare un'abitazione. Passando per la banda ultralarga,che entro il 2021 permettera' di portare il digitale in tutti i Comuni appenninici; gli investimenti per la sicurezza idrogeologica; la viabilita', la sanita' e la scuola. 'Avevo promesso che sarei ripartito da questi luoghi e l'ho fatto. Oggi la prima visita a Pievepelago, Riolunato e Fiumalbo, tre comuni della montagna modenese, per parlare con i sindaci e fare il punto sui progetti principali e i problemi aperti', ha spiegato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Dca

(RADIOCOR) 06-02-20 18:00:46 (0609) 5 NNNN