Emilia Romagna: agricoltura, 30 mln per impianti contro gelate notturne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Contro le gelate notturne di questo periodo, la Regione Emilia Romagna ha investito quasi 30 milioni di euro per l'installazione di impianti antibrina a favore degli agricoltori e delle imprese agricole. Nella nuova programmazione per lo Sviluppo rurale sono stati gia' stanziati oltre 4 milioni di euro, in grado di generare investimenti potenziali sul territorio per circa 6 milioni di euro. Ai quali si aggiunge un recente ulteriore bando da 1,4 milioni. Negli anni scorsi, grazie al Programma di Sviluppo rurale precedente, le risorse impegnate in questo senso avevano superato la spesa di 24 milioni di euro, divisi in 3 bandi (nel 2020, 2021 e 2023), che hanno generato investimenti sul territorio in impianti antibrina per quasi 35 milioni di euro. 'I cambiamenti climatici e l'imprevedibilita' di questa stagione, che alterna giornate di sole a temperature notturne molto basse, mettono a rischio la tenuta di molti impianti frutticoli - spiega l'assessore all'Agricoltura, Alessio Mammi-. Ma grazie ai sistemi antibrina, finanziati con i fondi dello Sviluppo Rurale, le imprese possono difendere i propri impianti dalle gelate e attivare forme di protezione necessarie a salvare la frutta in campo nei mesi a venire".

