Emilia Romagna: 79 corsi formazione lavoro 2024/2025, investimento 11 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - I corsi fanno riferimento a 'specializzazioni tecniche superiori' definite a livello nazionale, ma declinate in base alle caratteristiche territoriali dei sistemi produttivi.

L'offerta formativa prevede la possibilita' di acquisire il titolo anche in apprendistato.

I percorsi sono rivolti a giovani e adulti con diploma di istruzione secondaria superiore o che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale di Istruzione e formazione professionale, non occupati o occupati. Possono accedere anche persone in possesso di competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successive all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Per iscriversi e' necessario sostenere e superare una prova di accesso. L'assessore regionale a Sviluppo economico e Formazione, Vincenzo Colla: 'Un investimento finalizzato a promuovere lavoro di qualita' e rispondere ai fabbisogni di nuove competenze del sistema economico e produttivo, per portare avanti strategie di innovazione e di transizione sostenibile e digitale. La Regione rafforza l'investimento in percorsi di formazione terziaria, fondati sulla collaborazione con le imprese, sia sui banchi che sul lavoro, che in questi anni siano in grado di promuovere una crescita sostenibile'.

