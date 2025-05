Emilia Romagna: 627 ettari frutteti protetti con un primo bando da 23 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Per far fronte alle fitopatie e ai fenomeni di meteo estremi sono gia' realizzati 627 ettari di 'Frutteti protetti' grazie a un primo bando da 23 milioni di euro. L'obiettivo e' arrivare a 1.000 entro il 2026 e adeguarne 2.500 gia' esistenti grazie a una dotazione complessiva di 70 milioni, stanziata dalla Regione attraverso i fondi dello Sviluppo rurale e i Programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli. Ben 164 imprese agricole hanno investito per innovare e mettere in sicurezza le proprie produzioni, con un numero di domande superiore alle risorse disponibili. Il bilancio, a un anno dal lancio del progetto, in occasione dell'inaugurazione di Macfrut 2025 nei giorni scorsi, a cui hanno partecipato il presidente della Regione, de Pascale, e l'assessore all'Agricoltura, Alessio Mammi: 'Con il progetto Frutteti Protetti- sottolinea Mammi-, abbiamo scelto di intervenire in modo strutturale su una filiera fondamentale per l'agricoltura emiliano-romagnola, che da anni affronta difficolta' crescenti a causa dei cambiamenti climatici, con eventi estremi sempre piu' frequenti e impattanti. Per questo finanzieremo tutta la graduatoria mettendo i 3 milioni di euro mancanti. Non si tratta di una risposta emergenziale, ma di una strategia organica, costruita insieme al mondo agricolo e alle rappresentanze professionali, con l'obiettivo di dare prospettive concrete a un settore in sofferenza. Risorse importanti, che saranno destinate non solo alla realizzazione di nuovi frutteti protetti, ma anche all'adeguamento di quelli esistenti, al rafforzamento della ricerca, all'innovazione tecnologica e alla meccanizzazione, oltre al sostegno all'accesso al credito'.

