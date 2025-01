Emilia Romagna: 15 progetti su 20 approvati in terzo bando Interreg Europe

Registra a miglior performance tra le regioni italiane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - L'Emilia-Romagna si conferma protagonista nella gestione dei fondi europei, registrando la miglior performance tra le regioni italiane nel terzo bando Interreg Europe. Su 20 progetti presentati, 15 quelli approvati che porteranno sul territorio quasi 5 milioni di euro, compresa la quota di cofinanziamento nazionale. Il programma Interreg Europe ha approvato complessivamente 113 progetti su 206 presentati a livello europeo, con un impiego totale di fondi pari a 161,8 milioni di euro. Tra questi, i 15 progetti emiliano-romagnoli spaziano dalla digitalizzazione alla transizione ecologica e la riduzione delle emissioni di carbonio nella mobilita' delle citta', dalla crescita della competitivita' all'attrazione e trattenimento della forza lavoro qualificata, includendo anche iniziative per l'inclusione sociale nelle aree piu' deboli. Il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla: 'Un risultato importante che premia un sistema economico-produttivo e della ricerca in grado di fare rete anche a livello internazionale'. Tra i 15 progetti approvati, in 6 casi la regione ha assunto il ruolo di capofila. Il bando prevedeva che l'80% del budget fosse dedicato agli obiettivi 'smarter Europe', 'greener Europe', 'more social Europe' (nelle declinazioni su accesso al lavoro, salute, cultura e turismo) e il 20% agli obiettivi 'more connected Europe', 'more social Europe' (nelle declinazioni su educazione e inclusione) nonche' 'Europe closer to citizens'.

Ann

(RADIOCOR) 19-01-25 17:09:44 (0428)FONUE 5 NNNN