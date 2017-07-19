Embargo telefonata aps Groenlandia: von der Leyen, risposta a dazi Usa 'risoluta, proporzionata e unita'

Decisione Trump 'un errore', intervento a Davos (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 20 gen - I dazi aggiuntivi contro diversi Paesi europei annunciati da Trump 'sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data. La Ue e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale lo scorso luglio e in politica come negli affari, un accordo e' un accordo. Quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa'. Lo ha indicato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al forum di Davos aggiungendo che la Ue considera 'il popolo degli Stati Uniti non solo alleati, ma amici: farci precipitare in una pericolosa spirale discendente non farebbe che aiutare proprio gli avversari che entrambi siamo cosi' impegnati a tenere fuori dal nostro panorama strategico.

Quindi la nostra risposta sara' risoluta, unita e proporzionata'. In ogni caso von der Leyen ribadisce che 'dobbiamo avere un approccio strategico nell'affrontare la questione della sicurezza dell'Artico', che 'puo' essere.

raggiunta solo insieme'.

