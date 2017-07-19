Eligo: fatturato 2025 supera 2mln (+15%), focus su sviluppo internazionale

Con ingresso in Lumi Global amplia team e cresce all'estero (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Eligo, piattaforma italiana specializzata in soluzioni digitali per la gestione di assemblee e votazioni online, chiude il 2025 superando i 2 milioni di euro di fatturato, con una crescita costante di circa il 15% annuo negli ultimi quattro anni.

Eligo opera oggi con quasi 5.000 organizzazioni tra settore pubblico e privato, avendo gestito 45.000 votazioni e coinvolto oltre 20 milioni di elettori. I clienti spaziano tra universita', associazioni, aziende, ordini professionali, cooperative, fondi e istituzioni, tra cui anche l'Ordine dei Biologi, il Politecnico di Milano e il Fondo PreviAmbiente.

Nel mondo universitario, la piattaforma supporta l'80% dei 97 atenei italiani. Su un campione di 70 universita' che hanno digitalizzato tutte le votazioni, si e' passati da 3.500 votazioni e 430.000 voti espressi nel 2022 a oltre 7.000 votazioni e quasi 1,3 milioni di preferenze nel 2025. Nel sistema associativo, Eligo e' provider certificato da oltre 10 anni per piu' del 60% delle associazioni territoriali e industriali del sistema Confindustria. Tra i casi piu' rilevanti figurano le elezioni RLS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con oltre 34.000 aventi diritto, Enel, ANCE e Club Alpino Italiano.

A seguito dell'acquisizione, avvenuta a novembre 2025, del 100% di Eligo da parte di Lumi Global, specializzata nella gestione di assemblee, elezioni e governance e presente in oltre 40 mercati, il percorso di crescita di Eligo si articola su due direttrici principali: da un lato, l'internazionalizzazione della piattaforma, gia' avviata in diversi mercati e destinata ad accelerare grazie alla rete globale di Lumi e, dall'altro, lo sviluppo del mercato italiano attraverso l'introduzione di servizi gia' consolidati all'estero, come la gestione di IR meeting e assemblee per societa' quotate.

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