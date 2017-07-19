Eligo: fatturato 2025 supera 2mln (+15%), focus su sviluppo internazionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - A seguito dell'acquisizione, Eligo si trasferira' nei nuovi spazi di Via Ampere 56 a Milano, che diventeranno il punto di riferimento per le attivita' operative e di sviluppo, mantenendo al contempo un modello organizzativo distribuito.

'L'ingresso nel gruppo Lumi rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita di Eligo' commenta Irene Pugliatti, ceo di Eligo. 'Negli ultimi anni abbiamo costruito una piattaforma solida e riconosciuta nel mercato italiano e, oggi, abbiamo l'opportunita' di portare questa esperienza su scala internazionale e contribuire allo sviluppo di soluzioni sempre piu' evolute per la gestione delle votazioni e dei processi decisionali'.

Parallelamente, rende noto la societa', cresce anche l'attenzione verso la digitalizzazione del voto istituzionale. Il team conta oggi 19 persone distribuite su tutto il territorio nazionale, con un modello di lavoro flessibile e prevalentemente da remoto. Negli ultimi mesi la struttura si e' rafforzata nelle aree marketing e vendite ed e' in corso l'inserimento di un nuovo sviluppatore front-end.

Il piano di crescita prevede ulteriori assunzioni nel corso del 2026, con un focus sulle funzioni commerciali e di marketing.

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(RADIOCOR) 19-04-26 11:07:19 (0188) 5 NNNN