Elezioni Veneto: Giorgetti, con Stefani Regione in buone mani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 ott - "La prima volta che ho visto Alberto Stefani, per come si muoveva, per come si comportava, ho pensato che era uno che sarebbe emerso. Sono le caratteristiche che piacciono a me per come concepisco io la politica naturalmente e quindi sono molto contento che sia stato scelto lui per questa prova. Il Veneto e' e sara' in buone mani'. A dirlo il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti a margine di un evento a sostegno del candidato del centrodestra alla Regione Veneto Alberto Stefani, indicato anche come uno dei volti della Lega del Futuro.

'E' uno che parla poco, che lavora, che studia - ha poi proseguito. - Penso che la politica abbia bisogno di questo tratto umano, che e' importante. Io sono ormai sono vecchio e quindi cedo il testimone a quello che mi assomiglia un po' quando sono entrato in parlamento".

Col-ric

(RADIOCOR) 24-10-25 19:06:59 (0712) 5 NNNN