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            Elettricita' futura: Salvatore Pinto eletto presidente

            Pinto: "transizione energetica necessita' per l'Italia" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - L'assemblea di Elettricita' Futura, principale associazione del settore elettrico italiano, ha eletto a larga maggioranza Salvatore Pinto nuovo presidente. Laureato in ingegneria elettronica, ha sviluppato una carriera internazionale all'interno di grandi gruppi quali Telecom Italia, Pirelli e Olivetti ed e' presidente di Axpo Italia, di cui e' stato amministratore delegato dal 2009 al 2015. 'Sono orgoglioso di assumere la presidenza di Elettricita' Futura con un cosi' ampio consenso da parte degli associati. Il settore energetico sta attraversando una fase di grande complessita' sul piano geopolitico, ma anche di profonda evoluzione tecnologica, che offre enormi opportunita' di sviluppo' ha commentato Pinto.

            'Il completamento della transizione energetica e' una necessita' per l'Italia, per rafforzare la competitivita' del Paese, la sicurezza e l'autonomia degli approvvigionamenti e accompagnare la decarbonizzazione dell'economia. E' un passaggio fondamentale, che richiede il contributo di tutti gli stakeholder e un confronto costante tra imprese, Istituzioni e territori. Elettricita' Futura e' pronta a svolgere pienamente il proprio ruolo, favorendo il dialogo e contribuendo a individuare soluzioni concrete'.

            L'assemblea di Elettricita' Futura ha inoltre approvato la nomina di dieci vice presidenti: Renato Mazzoncini (A2A, vice presidente vicario), Guido Bortoni (Cesi), Andrea Ghiselli (Ttep Italia), Francesca Gostinelli (Enel Italia), Stefano Granella (Dolomiti Energia), Monica Iacono (Engie Italia), Paolo Luigi Merli (Erg), Nicola Monti (Edison), Pietro Pacchione (Delos Service), Hannelore Rocchio (Eni). Sono stati inoltre nominati tre vice presidenti aggiunti: Alessandro Cecchi (Iren), Luca Conti (E.on) e Simone Togni (Ivpc Service).

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            (RADIOCOR) 14-09-26 18:26:27 (0489)ENE 5 NNNN

              
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            Pirelli & C 6,30 -0,87 17.35.10 6,285 6,37 6,35


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