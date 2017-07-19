Elettricita': Arera, prezzi Italia ridotti ma oneri e fisco netralizzano risparmi

Effetto tasse e oneri per clienti domestici e non (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 lug - Nel 2025 l'Italia riduce il prezzo finale per i consumatori domestici (-1,6%) e accorcia la distanza prezzi con l'Europa ma oneri e componenti fiscali neutralizzano i risparmi possibili. Lo evidenzia Arera nella Relazione sui dati 2025. Per i clienti non domestici si registrano cali diffusi in Europa e in Italia (-1%) ma restano poco competitivi aa causa di oneri, imposte e tasse (+24,1% su Area Euro).

Il confronto dei prezzi rilevati per l'insieme delle classi di consumatori domestici nei quattro principali Paesi europei - Italia, Francia, Germania e Spagna - fa emergere sostanziali differenze, si legge. La Germania resta il Paese con il prezzo finale piu' elevato mentre in Italia si e' registrata una moderata riduzione del prezzo totale (-1,6%), che e' sceso a 35,12 cent/kWh, ma nel nostro Paese, diversamente da Francia, Germania e Spagna, la discesa del prezzo medio per i clienti domestici era cominciata gia' nel 2024.

Tuttavia nel 2025 i consumatori domestici in Italia risultano pagare un prezzo superiore del 13% a quelli all'Area euro, con un differenziale di 4,03 cent/kWh che deriva quasi esclusivamente dalla componente energia, il cui valore in Italia e' 5,68 cent maggiore di quello dell'eurozona.

Ale-Vec.

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