Elesa: presenta nuova Gigafactory a Monza, investimento da 34 mln

E rafforza capacita' produttiva e crescita internazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Elesa, attiva nella produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali rafforza la propria capacita' produttiva con la nuova Gigafactory, il polo nato dall'ampliamento dell'Headquarter di Monza. Lo ha reso noto in un comunicato. Sostenuta da un investimento di 34 milioni di euro, la nuova struttura si estende su un'area di circa 10.000 mq dedicati alla produzione e circa 3.000 mq occupati dagli uffici. Progettata da Starching, la Gigafactory integra sistemi di automazione avanzata, tecnologie digitali per la gestione dei processi e soluzioni di Industria 4.0 con un modello organizzativo che integra produzione, logistica, energia e servizi in un unico ecosistema industriale. Sul piano energetico, la struttura e' dotata di un impianto fotovoltaico con una produzione attesa di circa 740.000 kWh all'anno, che contribuira' a migliorare l'efficienza dello stabilimento. La Gigafactory "contribuisce a rafforzare la nostra competitivita' sui mercati internazionali - ha dichiarato Carlo Bertani, ad di Elesa - In questo progetto convivono innovazione tecnologica, sostenibilita' e attenzione alle persone, elementi che da sempre guidano il nostro modo di fare impresa".

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(RADIOCOR) 15-09-26 15:59:49 (0536) 5 NNNN