Electrolux: Urso convoca tavolo al Mimit il 25 maggio dopo annuncio esuberi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato lunedi' 25 maggio alle ore 15, presso Palazzo Piacentini, un tavolo sulla vertenza Electrolux, alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale di elettrodomestici.

All'incontro saranno presenti i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle Regioni in cui sono presenti gli stabilimenti del gruppo: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto.

Il tavolo - informa il Mimit - ha l'obiettivo di approfondire le ricadute occupazionali e industriali della vertenza e di esaminare le possibili azioni a tutela dei lavoratori e della continuita' produttiva.

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(RADIOCOR) 12-05-26 09:17:34 (0219) 5 NNNN