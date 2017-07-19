Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Electrolux: Pd, Meloni senza strategia, aziende dettano condizioni

            'Inammissibile risorse collettivita' a chi delocalizza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - 'Lo sciopero nazionale dei dipendenti Electrolux e la manifestazione a Cerreto d'Esi pongono una questione decisiva per il futuro della manifattura italiana e per la capacita' del Paese di preservare il proprio patrimonio produttivo. La presidente Meloni non si nasconda dietro le sedi ministeriali e assuma direttamente la responsabilita' di questa vertenza. Se davvero dispone del peso internazionale che rivendica, lo eserciti nel confronto con un grande gruppo multinazionale.

            Electrolux deve ritirare la decisione di chiudere Cerreto d'Esi, salvaguardare i livelli occupazionali e presentare un programma credibile di investimenti per tutti gli stabilimenti italiani'. Cosi' in una nota le deputate e i deputati Pd Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del partito, Arturo Scotto, capogruppo in commissione Lavoro, Vinicio Peluffo, capogruppo in commissione Attivita' produttive, e i parlamentari marchigiani Augusto Curti e Irene Manzi.

            'E' inammissibile - aggiungono - che risorse della collettivita' concorrano a sostenere gruppi che, successivamente, trasferiscono altrove volumi e lavorazioni.

            Una politica industriale degna di questo nome deve governare le trasformazioni e vincolare l'intervento dello Stato a precise responsabilita' economiche e sociali. Il piano di Electrolux resta pesantissimo. Gli esuberi si attestano a 1.450 unita', mentre 135 contratti a termine non verranno rinnovati e per Cerreto d'Esi resta confermata la chiusura.

            Siamo di fronte a una tragica ritirata industriale. Quando una multinazionale puo' ridisegnare in questo modo la propria presenza in Italia - concludono - senza trovare una strategia pubblica capace di condizionarne le scelte, la responsabilita' diventa pienamente politica'.

            Bof

            (RADIOCOR) 15-09-26 14:28:12 (0469)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.