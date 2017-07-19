Electrolux: Pd, Meloni senza strategia, aziende dettano condizioni

'Inammissibile risorse collettivita' a chi delocalizza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - 'Lo sciopero nazionale dei dipendenti Electrolux e la manifestazione a Cerreto d'Esi pongono una questione decisiva per il futuro della manifattura italiana e per la capacita' del Paese di preservare il proprio patrimonio produttivo. La presidente Meloni non si nasconda dietro le sedi ministeriali e assuma direttamente la responsabilita' di questa vertenza. Se davvero dispone del peso internazionale che rivendica, lo eserciti nel confronto con un grande gruppo multinazionale.

Electrolux deve ritirare la decisione di chiudere Cerreto d'Esi, salvaguardare i livelli occupazionali e presentare un programma credibile di investimenti per tutti gli stabilimenti italiani'. Cosi' in una nota le deputate e i deputati Pd Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del partito, Arturo Scotto, capogruppo in commissione Lavoro, Vinicio Peluffo, capogruppo in commissione Attivita' produttive, e i parlamentari marchigiani Augusto Curti e Irene Manzi.

'E' inammissibile - aggiungono - che risorse della collettivita' concorrano a sostenere gruppi che, successivamente, trasferiscono altrove volumi e lavorazioni.

Una politica industriale degna di questo nome deve governare le trasformazioni e vincolare l'intervento dello Stato a precise responsabilita' economiche e sociali. Il piano di Electrolux resta pesantissimo. Gli esuberi si attestano a 1.450 unita', mentre 135 contratti a termine non verranno rinnovati e per Cerreto d'Esi resta confermata la chiusura.

Siamo di fronte a una tragica ritirata industriale. Quando una multinazionale puo' ridisegnare in questo modo la propria presenza in Italia - concludono - senza trovare una strategia pubblica capace di condizionarne le scelte, la responsabilita' diventa pienamente politica'.

Bof

(RADIOCOR) 15-09-26 14:28:12 (0469)GOV 5 NNNN