Electrolux: nello stabilimento di Susegana 16 operai e 30 impiegati in esubero

La trattativa tra le parti sociali e' attualmente in corso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 17 gen - Esuberi per 46 dipendenti nello stabilimento Electrolux di Susegana in provincia di Treviso, i piu' grande della multinazionale dell'elettrodomestico in Italia che ne conta circa 1.300. La trattativa e' ancora in corso a Quarto d'Altino (Venezia) e arriva durante un incontro programmato per l'illustrazione del nuovo piano di riorganizzazione ma fonti sindacali confermano l'ipotesi di un taglio di 16 operai e 30 impiegati nel sito. Si tratta di un ridimensionamento pari a oltre l'11% del totale delle 373 risorse di personale individuate dall'azienda in Italia.

