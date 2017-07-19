Electrolux: Governo e Regioni, 'piano inaccettabile, subito ritiro' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Nel corso della riunione sono state inoltre approfondite le dinamiche di mercato del settore del bianco - si legge in una nota del Mimit - le politiche europee e gli strumenti di protezione commerciale volti a difendere la produzione europea dalla concorrenza sleale cinese, a partire dalla revisione del dazio europeo CBAM, assolutamente necessaria, nonche' le misure nazionali messe in campo in questi anni a sostegno del comparto.All'incontro hanno partecipato, oltre ai sottosegretari Fausta Bergamotto e Mara Bizzotto, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, accompagnato da Tiziano Consoli, assessore con delega al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro; il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, accompagnato da Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative, al Lavoro e alle Politiche giovanili; l'assessore allo Sviluppo economico, ricerca e innovazione e attrazione degli investimenti della Regione Veneto, Massimo Bitonci; gli assessori della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Bini e Alessia Rosolen, rispettivamente assessore alle Attivita' produttive e turismo e assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, universita' e famiglia; e, infine, l'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia Simona Tironi.

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