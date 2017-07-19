Electrolux: Confartigianato Veneto, crisi colpisce intero manifatturiero Nord Est

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 17 lug - "Il numero delle imprese dell'indotto interessate dalla crisi Eletrcolux supera le 2.000 unita'. Ai 310 esuberi previsti nello stabilimento di Susegana e ai 262 di Porcia si aggiunge inoltre un effetto moltiplicatore sull'indotto, che coinvolge fornitori di componentistica, stampaggio, carpenteria, logistica e servizi, con ricadute che oggi non sono ancora pienamente quantificabili".

A dirlo Nerio Dalla Vecchia, presidente della Federazione Meccanica di Confartigianato Imprese Veneto, al termine del tavolo di crisi convocato oggi dalla Regione del Veneto sulla vertenza Electrolux.

"Accogliamo con favore - ha aggiunto dalla Vecchia - la posizione espressa oggi dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Massimo Bitonci sulla necessita' di considerare la filiera dell'elettrodomestico un settore strategico europeo e di sostenere, insieme alle altre Regioni interessate, un piano di rilancio della produzione. E' un'impostazione che condividiamo pienamente,perche' la sfida non riguarda soltanto Electrolux, ma il futuro dell'intero sistema manifatturiero del Nordest".

Com-col-ric 'Accogliamo con favore la posizione espressa oggi dall'assessore regionale allo Sviluppoeconomico Massimo Bitonci sulla necessita' di considerare la filiera dell'elettrodomesticoun settore strategico europeo e di sostenere, insieme alle altre Regioni interessate, unpiano di rilancio della produzione. E' un'impostazione che condividiamo pienamente,perche' la sfida non riguarda soltanto Electrolux, ma il futuro dell'intero sistemamanifatturiero del Nordest'. E' il commento di Nerio Dalla Vecchia, presidente dellaFederazione Meccanica di Confartigianato Imprese Veneto, al termine del tavolo di crisiconvocato oggi dalla Regione del Veneto sulla vertenza Electrolux.Confartigianato valuta positivamente anche il richiamo alla necessita' di rafforzare glistrumenti europei di tutela della competitivita', a partire dal meccanismo CBAM, e diadottare politiche capaci di garantire condizioni di concorrenza eque rispetto aiproduttori extraeuropei, contrastando delocalizzazioni e acquisizioni che rischiano diimpoverire il tessuto industriale europeo. 'Sono temi - osserva Dalla Vecchia - checome Confartigianato poniamo da tempo'.Nel corso dell'incontro Confartigianato ha illustrato una fotografia dell'impatto che il piano di ridimensionamento del gruppo rischia di produrre sul sistema delle micro epiccole imprese. Secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato ImpreseVeneto, la filiera regionale degli elettrodomestici conta 791 imprese, delle quali 342artigiane, pari al 42,2% del totale. Il segmento piu' esposto e' quello della fabbricazione di elettrodomestici e apparecchi per uso domestico, dove operano 166 imprese, 41 delle quali artigiane, cherappresentano la subfornitura di componenti e semilavorati destinati anche aglistabilimenti Electrolux del Nordest. A queste si affiancano 164 imprese del commercio all'ingrosso e 131 del commercio al dettaglio. Il comparto piu' marcatamente artigiano e' pero' quello della riparazione e manutenzione degli elettrodomestici, che conta 330 imprese, ben 294 artigiane, pari all'89% del settore. Allargando poi lo sguardo all'interafiliera della meccanica, della carpenteria, dell'elettronica e della subfornitura potenzialmente coinvolta dalla crisi, il numero delle imprese interessate supera le 2.000unita'. Ai 310 esuberi previsti nello stabilimento di Susegana e ai 262 di Porcia si aggiunge inoltre un effetto moltiplicatore sull'indotto, che coinvolge fornitori di componentistica, stampaggio, carpenteria, logistica e servizi, con ricadute che oggi non sono ancora pienamente quantificabili. 'Una riduzione strutturale delle produzioni rischia di indebolire uno dei principali distretti europei del freddo e del lavaggio, costruito in decenni di specializzazione industriale, disperdendo competenze tecniche difficilmente recuperabili', prosegue Dalla Vecchia. 'Se davvero vogliamo che la filiera dell'elettrodomestico diventistrategica per l'Europa, dobbiamo mettere le imprese nelle condizioni di competere:abbattere i divari sul costo dell'energia, difendere il mercato europeo da praticheconcorrenziali sleali e sostenere gli investimenti delle piccole imprese cherappresentano l'ossatura della subfornitura. Solo cosi' sara' possibile salvaguardareoccupazione, competenze e capacita' produttiva del nostro territorio'.Guardando oltre la singola vertenza Electrolux, Dalla Vecchia ha infine avanzato unaproposta di politica industriale. 'Negli ultimi mesi il Veneto si e' trovato ad affrontaretavoli di crisi che riguardano comparti diversi, dall' automotive alla moda, finoall'elettrodomestico. E' il segnale che non siamo piu' di fronte a episodi isolati, ma a unatrasformazione profonda del manifatturiero.Per questo abbiamo proposto alla Regione di affiancare ai tavoli di crisi un tavolopermanente di programmazione sulla manifattura veneta, capace di monitorare icambiamenti, anticipare le criticita' e costruire strategie industriali condivise prima chele emergenze esplodano. Il Veneto ha bisogno di una politica industriale permanente,programmare significa mettere insieme istituzioni, imprese e parti sociali per difenderele filiere strategiche, sostenere gli investimenti e accompagnare la transizione del nostrosistema produttivo. Solo cosi' potremo continuare a.

essere una delle grandi regionimanifatturiere d'Europa'.

(RADIOCOR) 17-07-26 15:52:41 (0450) 5 NNNN