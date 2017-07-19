Electrolux: Bitonci (Veneto), elettrodomestico settore strategico per Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 17 lug - "Gli effetti di una dismissione di attivita' e funzioni vanno ben oltre i numeri presentati da Electrolux, impattando come un moltiplicatore sui lavoratori effettivamente coinvolti delle imprese fornitrici di beni e servizi, senza contare le implicazioni strategiche".

Cosi' l'assessore regionale allo Sviluppo economico del Veneto Massimo Bitonci a conclusione del tavolo di crisi regionale avente ad oggetto la filiera regionale dell'elettrodomestico in relazione agli impatti del caso Electrolux. All'incontro hanno partecipato l'Unita' di crisi aziendali regionale, la Vicepresidente della Commissione ITRE (Industria, Ricerca ed Energia) del Parlamento Europeo Elena Donazzan, Confindustria, Confartigianato, Confapi, Legacooperative e le organizzazioni sindacali Confederali CGIL, CISL e UIL con le categorie dei metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm, dei chimici e della gomma Filctem e Femca e del commercio Filcams e Fisascat.

"E' essenziale sostenere l'azione che il Governo ha gia' avviato a livello europeo, insieme a Francia e Germania, per il riconoscimento della strategicita' del settore, perche' avra' conseguenze tangibili nel medio periodo - ha aggiunto Bitonci. - E' stato da tutti ritenuto positivo che il tavolo di confronto con le parti sociali ed Electrolux continui anche a settembre, in attesa di un reale piano di rilancio e sviluppo dei siti produttivi ed uno stop ai licenziamenti.

Aggiungo che un Piano di rilancio del Gruppo Electrolux, alternativo a quello contestato, dovra' incentrarsi su manovre e progetti industriali condivisi con le Parti e orientati a garantire una prospettiva industriale e di mercato, piuttosto che a ridimensionare le attivita' in essere'.

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(RADIOCOR) 17-07-26 15:51:28 (0449) 5 NNNN