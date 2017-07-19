Elacrolux: Urso sente governatori Regioni, martedi' 8 incontro al Mimit

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto oggi un confronto telefonico con i presidenti delle Regioni interessate dalla vertenza Electrolux - Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli- Venezia Giulia e Veneto - ai quali ha illustrato lo stato delle trattative con l'azienda, anche alla luce del confronto con le organizzazioni sindacali al Mimit.

Nel corso del colloquio, - informa il ministero - Urso ha concordato con i governatori un incontro in videocollegamento al Mimit per martedi' 8 settembre, con l'obiettivo di proseguire il confronto e rafforzare il coordinamento tra Governo e territori sulla vicenda.

E' stato inoltre fatto il punto anche sull'iter del non paper promosso dal Governo italiano, con cui si sollecita la Commissione europea ad adottare misure urgenti a tutela della produzione di elettrodomestici in Europa.

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(RADIOCOR) 05-09-26 20:07:17 (0466) 5 NNNN