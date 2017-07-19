Educazione finanziaria: per il 20,8% delle ragazze indipendenza economica e' priorita'

La ricerca di Webboh Lab con Feduf al Festival di Trento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mag - L'obiettivo delle ragazze e' di avere un lavoro che le porti a una realizzazione di se', con il raggiungimento dell'indipendenza economica che prevale nettamente tra le ragazze, rispetto ai ragazzi. Sono solo due degli elementi che emergono dall'ampia ricerca "Le ragazze italiane e la nuova idea di liberta'" realizzata dall'osservatorio Webboh Lab in collaborazione con Feduf e presentata al Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore e Trentino Marketing. "Quando parliamo di liberta' femminile pensiamo spesso a grandi questioni culturali o ideologiche - ha detto Furio Camillo, professore di Statistica economica all'Universita' di Bologna presentando i risultati della ricerca realizzata tra 2.835 donne tra 13 e 30 anni - nelle risposte delle ragazze che abbiamo intervistato, pero', la liberta' assume forme molto concrete: avere soldi propri, poter scegliere, non dipendere economicamente, avere tempo per se', lavorare senza annullarsi". La ricerca "racconta quale idea di vita adulta considerano oggi sostenibile e la questione centrale che emerge dai dati non e' soltanto il lavoro", ha aggiunto. Il 52,7% del campione punta a un lavoro "che le piaccia e la realizzi", mentre il 20,8% indica come priorita' quella di "diventare economicamente indipendente il prima possibile", a fronte dell'8,4% dei ragazzi.

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(RADIOCOR) 24-05-26 16:31:45 (0352) 5 NNNN