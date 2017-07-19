Dati
            Notizie Radiocor

            Edp: installa 2.800 pannelli solari nella piemontese Massucco

            Potenza installata oltre 1,5 MWp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ago - Edp, attraverso Edp Energia Italia, ha completato l'installazione e avviato l'esercizio di un nuovo impianto solare presso lo stabilimento produttivo di Massucco, azienda specializzata nella produzione di anelli per cuscinetti forgiati a caldo, laminati a caldo e lavorati con sede a Torino, in Piemonte.

            Il progetto, spiega una nota, prevede l'installazione di circa 2.800 pannelli solari, per una potenza installata superiore a 1,5 MWp e una produzione annua di energia pulita pari a circa 2 GWh. Questa produzione consentira' di evitare l'emissione di circa 864 tonnellate di CO2 all'anno, equivalenti al carbonio assorbito da quasi 6.000 alberi.

            Grazie a questa energia rinnovabile, Massucco sara' in grado di alimentare le proprie attivita' quotidiane in modo piu' sostenibile, sostenendo gli obiettivi piu' ampi dell'Italia in materia di decarbonizzazione. Attualmente, Edp Energia Italia ha stipulato contratti per oltre 150 MWp di capacita' solare distribuita con aziende italiane in quasi 1.400 impianti.

