Edp: avvia primo progetto solare su utility-scale in Puglia da 10 MW

Tramite Edp Renewables (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Edp, attraverso Edp Renewables, ha collegato alla rete il suo primo progetto solare fotovoltaico utility-scale 'Boccadoro' in Italia, rafforzando l'impegno dell'azienda a diversificare le fonti di energia rinnovabile e accelerare la transizione energetica in tutti i mercati in cui opera. L'azienda punta a fornire circa 6 GW di capacita' solare su scala utility e circa 1 GW di generazione solare distribuita in tutto il mondo entro il 2026. Boccadoro, situato a Serracapriola, in Puglia, ha una capacita' installata di 10 MWp. Utilizzando oltre 18mila pannelli bifacciali che catturano la radiazione solare su entrambi i lati, il progetto produrra' 17,5 GWh di energia pulita all'anno, direttamente immessa nella rete. Cio' impedira' l'emissione di piu' di 7.000 tonnellate di CO2 all'anno e fornira' l'equivalente dell'energia necessaria a oltre 6.000 abitazioni in Puglia.

