Editoria: Mauri, anche in Europa norme per il copiright con l'AI -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Venezia, 27 gen - 'Gia' le piattaforme del cinema, Netflix in primis, da concorrenti della narrativa si sono trasformate in alleati', dice ancora.

'Inizialmente Neflix, per il fatto che una storia si puo' fermare e poi riprendere come un romanzo ,si era presentata come un competitor. Ma ora, il fatto che le produzioni si stiano nazionalizzando e' un'oppotunia'. C'e' grande domanda di store da trasformare in cinema, e questo fa bene anche agli editori'.

Un esempio? 'I leoni di Sicilia di Disney che si diffondera' in tanti paesi e' un aiuto per il libro. Tanti visto un film torno a comprare o regalare libri'.

ami

