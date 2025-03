Editoria: Mattarella, con AI ruolo libri e' sempre piu' necessario

Attenti a depressione culturale e a liofilizzazione pensiero (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - "Lei ha detto che c'e' un'apertura alla innovazione, alle grandi opportunita' offerte dalla intelligenza artificiale. Ancora di piu', queste grandi, affascinanti novita' che si sviluppano richiedono un grande impulso per la lettura e per i libri.

Rendono sempre piu' necessario il ruolo dei libri". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione dell'Aie, guidata dal presidente, Innocenzo Cipolletta. "Ne e' una dimostrazione - ha aggiunto - quanto avviene nell'editoria scolastica e universitaria con questa tendenza che affiora di rivolgersi a appunti, a sommari di manuali, a strumenti che riducono la portata di trasmissione culturale. Non sempre - ha osservato il Capo dello Stato - si tratta di tentativi di aggiramento dello sforzo di studio e di preparazione. C'e' anche la difficolta' per molte famiglie di avvicinarsi in maniera efficace e completa alla disponibilita' dei libri. E anche questo e' un tema che richiama il ruolo delle Istituzioni, perche' quello e' un elemento, un ingrediente, un elemento indispensabile per la vita del nostro Paese. Come dire, questa condizione che e' stata indicata, indica un rischio di depressione culturale, di attenuazione dell'approfondimento culturale". Il Presidente della Repubblica ha ricordato quanto espresso ieri, incontrando una platea di studenti alla inaugurazione del 'Villaggio Agricoltura e'': "parlando della tendenza che vi e' (sappiamo che si manifesta in maniera principe con i messaggi nei telefonini da parte dei nostri giovani) di contrarre le parole di ridurle a poche lettere quasi di simboleggiarle. Ora, questo rischio di liofilizzare le parole impedisce al pensiero di esprimersi compiutamente, con tutta la ricchezza espressiva che puo' trasmettere e puo' diffondere".

