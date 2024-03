Editoria: Londra vuole avviare indagine su vendita Telegraph a fondo Usa-Emirati

Preoccupazione per la liberta' di espressione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - Il governo britannico intende avviare un'indagine approfondita sulla vendita del gruppo proprietario del quotidiano conservatore The Telegraph a un fondo americano-emirato. L'esecutivo, ha annunciato il ministro della Cultura Lucy Frazer, sarebbe preoccupato per la liberta' di espressione.

Di proprieta' dal 2004 della famiglia Barclay, il gruppo e' stato messo in vendita lo scorso ottobre dalla banca britannica Lloyds, per saldare pesanti debiti pari a circa 1,2 miliardi di sterline (1,38 miliardi di euro). Una joint venture tra il fondo americano Redbird e l'Abu Dhabi Media Investment Fund, denominata Redbird Imi, ha raggiunto un accordo con la famiglia alla fine del 2023 per ripagare il proprio debito. Lo scorso gennaio, il governo ha chiesto all'autorita' britannica garante della concorrenza (Cma) e all'autorita' di regolamentazione dei media (Ofcom), di valutare questa operazione. In particolare Ofcom ritiene che l'operazione potrebbe 'andare contro l'interesse pubblico' e influenzare 'l'accurata presentazione delle informazioni e la libera espressione delle opinioni".

red-Lab

(RADIOCOR) 19-03-24 15:10:52 (0484) 5 NNNN