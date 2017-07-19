Editoria: Libe' sceglie una donna per la direzione, e' Sonia Delesalle-Stolper

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - Sonia Delesalle-Stolper e' la nuova direttrice del quotidiano francese Liberation. L'ex responsabile della redazione esteri succedera' alla guida della testata a Dov Alfon, dopo l'approvazione della sua candidatura da parte dei suoi colleghi giornalisti. "Sonia Delesalle-Stolper e' stata, conformemente al nostro statuto, eletta a seguito di una votazione della redazione. Ha ottenuto l'83,2% dei voti - ha precisato Liberation in un articolo pubblicato sul proprio sito web. Delesalle-Stolper ha iniziato la sua carriera alla Afp, ma lavora per Liberation da diciassette anni. E' stata capo della redazione esteri del quotidiano di sinistra per cinque anni, dopo essere stata corrispondente nel Regno Unito. La sua nomina a direttrice arriva dopo le dimissioni a sorpresa di Dov Alfon - annunciate a inizio aprile -, che dopo sei anni alla guida dello storico quotidiano di sinistra, intende dedicarsi alla sua carriera di scrittore.

Rispettato capo della redazione dal 2020, il giornalista franco-israeliano ha contribuito a risanare Liberation e ad accelerarne la transizione verso il digitale. Inizialmente Denis Olivennes, presidente della societa' azionista principale di Liberation, aveva proposto come suo sostituto Nicolas Barre', ex giornalista del Figaro e poi di Les Echos.

Questo nome pero' aveva immediatamente suscitato l'opposizione dei giornalisti di Libe' a causa del percorso professionale di Barre' in testate dalla linea economica piu' liberale. Alla fine il giornalista ha cosi' ritirato la sua candidatura.

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(RADIOCOR) 07-05-26 18:21:10 (0737) 5 NNNN